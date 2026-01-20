Женщина проснулась c 2,5-метровым питоном в собственной кровати

Жительница австралийского Брисбена Рэйчел Блур в ночь на 12 января проснулась в своем доме с ощущением тяжести на груди.
В темноте женщина решила, что рядом ее собака, но нащупала холодное и скользкое тело. Как сообщает местное СМИ, на хозяйке лежал питон длиной около 2,5 метра.
Свет включил муж. И тогда стало понятно, что «гость» устроился прямо на женщине. Супруг предупредил ее не шевелиться, чтобы не спровоцировать рептилию.
Блур, по данным телеканала, старалась не паниковать и думала только об одном — как выгнать змею из дома без последствий. Ее тревожило, что питомец может заметить питона и поднять шум.
Выяснилось, что рептилия заползла через открытое окно. Женщина, не устраивая переполох, начала вытягивать змею наружу. Муж признался, что был шокирован хладнокровием супруги.
Отмечается, что подобные случаи для прибрежных районов Австралии не редкость. В этот раз все закончилось спокойно: травм не получили ни хозяйка, ни питон.
