Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда 90-х Мила Романиди впервые показала сына

Исполнительница хитов 90-х: «Гавайская гитара», «Амазонка», Мила Романиди приехала на премьеру российского боевика. Во-первых, удивление вызывало само появление артистки, поскольку она крайне редко появляется на светских мероприятиях, а, во-вторых, певица впервые вывела сына. «Любуйтесь!», — призывала звезда на красной дорожке. Смотрите видео.

Исполнительница хитов 90-х: «Гавайская гитара», «Амазонка», Мила Романиди приехала на премьеру российского боевика. Во-первых, удивление вызывало само появление артистки, поскольку она крайне редко появляется на светских мероприятиях, а, во-вторых, певица впервые вывела сына. «Любуйтесь!», — призывала звезда на красной дорожке. Смотрите видео.