Звезда 90-х Мила Романиди впервые показала сына

Исполнительница хитов 90-х: «Гавайская гитара», «Амазонка», Мила Романиди приехала на премьеру российского боевика. Во-первых, удивление вызывало само появление артистки, поскольку она крайне редко появляется на светских мероприятиях, а, во-вторых, певица впервые вывела сына. «Любуйтесь!», — призывала звезда на красной дорожке. Смотрите видео.