«Пути назад просто нет»: Трамп заявил о своих планах на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил о своих планах на Гренландию. Политик продолжает считать, что остров играет огромную роль в обеспечении безопасности для США и всего мира.
«Как я дал понять всем, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности. Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!» — рассказал лидер Белого дома в соцсети Truth Social.
Также Трамп отметил, что поднимет этот вопрос на форуме в Давосе. Он не считает, что европейские лидеры будут сильно сопротивляться тому, что Гренландия войдет в состав США. Он назвал датских чиновников хорошими людьми, но подчеркнул, что они не могут защитить Гренландию, так как не посещают её.
Ранее KP.RU сообщил, что лидеры Европы выражают осторожное недовольство в том, что Трамп хочет присоединить остров к территории Штатов. Но резких заявлений не делают, они как будто опасаются президента США и его действий.