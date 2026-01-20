Омич сядет в тюрьму за участие в нежелательной религиозной организации

В Кормиловский районный суд Омской области поступило уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Омска. По версии следствия, гражданин Москвитин в период с 15 августа 2023 года по 22 декабря 2024 года организовал на территории Омска и Омской области деятельность международной организации «Завет церквей TCCN». В отношении данной организации ранее было принято решение о признании ее деятельности нежелательной в России как представляющая угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства. Судебное заседание в районном поселке Кормиловка назначено на 28 января 2026 года. Пожилого «пастора» ждет тюрьма — уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.