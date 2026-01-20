Муж Татьяны Булановой задолжал приставам почти 13 миллионов рублей

Также финансовые претензии имеются к принадлежащему Рудневу ООО «ББ-ГАЛЕРЕЯ», которое находится в процессе исключения из ЕГРЮЛ. За этой компанией, согласно данным «Прозрачного бизнеса», числятся непогашенные штрафы на один миллион рублей, а на сайте Федеральной службы судебных приставов указано о попытке взыскания с неё ещё 112 тысяч рублей.
Примечательно, что сама Буланова уже комментировала ситуацию с долгами мужа. Она подчёркивала, что осведомлена о его делах. По словам артистки, речь идёт не о прямых долгах, а о «поручительствах», и банковские счёта супруга не заблокированы.
Ранее Татьяна Буланова призналась, что страдала от панического страха перед сценой и зрителями. Звезда отметила, что ей приходилось бороться с самой собой, чтобы не «сойти с ума» от этого страха.
