Муж Татьяны Булановой задолжал приставам почти 13 миллионов рублей

Предприниматель Валерий Руднев, супруг певицы Татьяны Булановой, накопил долги на сумму почти 13 миллионов рублей. Как выяснила «Газета.ru», изучив банк исполнительных производств на «Госуслугах», общая сумма взысканий составляет 12 миллионов 991 тысячу рублей, причём свыше 11,3 миллиона приходится на кредитные обязательства, не связанные с ипотекой.

Источник: Life.ru

Также финансовые претензии имеются к принадлежащему Рудневу ООО «ББ-ГАЛЕРЕЯ», которое находится в процессе исключения из ЕГРЮЛ. За этой компанией, согласно данным «Прозрачного бизнеса», числятся непогашенные штрафы на один миллион рублей, а на сайте Федеральной службы судебных приставов указано о попытке взыскания с неё ещё 112 тысяч рублей.

Примечательно, что сама Буланова уже комментировала ситуацию с долгами мужа. Она подчёркивала, что осведомлена о его делах. По словам артистки, речь идёт не о прямых долгах, а о «поручительствах», и банковские счёта супруга не заблокированы.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что страдала от панического страха перед сценой и зрителями. Звезда отметила, что ей приходилось бороться с самой собой, чтобы не «сойти с ума» от этого страха.

