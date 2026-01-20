Трамп слил переписку с генсеком НАТО: Рютте оказался податливым в вопросе Гренландии

Президент США Дональд Трамп обнародовал приватное сообщение от действующего генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В нём глава альянса высоко оценивает действия Трампа на международной арене и выражает готовность обсудить тему Гренландии.
«Я буду использовать свои выступления в СМИ в Давосе, чтобы особо отметить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полностью привержен тому, чтобы найти путь вперёд по Гренландии», — написал генсек НАТО в беседе с Трампом.
Ранее Дональд Трамп, находясь на форуме в Давосе, заявил о намерении обговорить судьбу Гренландии. Он повторил свою позицию о необходимости приобретения острова, сославшись на неспособность Дании его защитить.
При этом Трамп вновь высказал мнение, что датские власти за два десятилетия не устранили угрозу для Гренландии, которая якобы исходит от России и Китая. Это заявление прозвучало несмотря на отсутствие подтверждений каких-либо планов со стороны Москвы.
Российский посол в Дании Владимир Барбин опроверг эти обвинения. Он сообщил, что Россия не имеет планов в отношении острова и не угрожает арктическим странам. Дипломат подчеркнул, что Москва не претендует на чужие территории и не оказывает военного давления на соседей.