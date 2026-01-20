Декретный отпуск начнут засчитывать и в страховом стаже

В правительстве РФ приняли решение об учете в страховом стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, которое с 2026 года позволит засчитывать в страховой стаж все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без общего ограничения по продолжительности. В правительстве уточнили, что изменение правил напрямую отразится на размере страховых пенсий родителей.
«С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе корреспонденту URA.RU. В правительстве добавили, что решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.
Сейчас в страховой стаж для установления страховой пенсии, помимо периодов работы, включается время ухода за ребенком до полутора лет. До вступления новых норм в силу действовало ограничение: засчитывался уход за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно.
В правительстве подчеркнули, что постановление принято для реализации новых норм федерального закона «О страховых пенсиях», разработанных по поручению президента России и одобренных в конце 2025 года. Документ направлен на дополнительную поддержку многодетных семей.
Ранее на федеральном уровне уже предпринимались шаги по усилению поддержки семей с детьми. В Госдуме предлагали расширить программу льготной семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья и смягчить критерии назначения единого пособия. С 1 февраля 2026 года также вступят в силу новые правила семейной ипотеки под 6%, которые ограничат число льготных кредитов для одной семьи.