Декретный отпуск начнут засчитывать и в страховом стаже

«С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе корреспонденту URA.RU. В правительстве добавили, что решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.