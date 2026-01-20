Ричмонд
Премьер Армении Пашинян получил приглашение в Совет мира по Газе

Армянский премьер Пашинян войдет в Совет мира по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира по Газе в качестве одного из его основателей. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

Отмечается, что Никол Пашинян принял приглашение.

Накануне Трамп пригласил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева войти в состав «Совета мира». Казахстанский лидер принял это приглашение.

В Кремле подтвердили, что российский лидер Владимир Путин также получил подобное приглашение в Совет мира. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле изучают это предложение.

Между тем, СМИ выяснили, что администрация США устанавливает плату за постоянное членство в будущем «Совете мира» по Газе на уровне свыше 1 млрд долларов.

