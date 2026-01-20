Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство новых станций метро

Тема развития метро в Екатеринбурге поднимается властями не впервые. Губернатор Свердловской области Денис Паслер еще на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным указывал, что развитие метро — один из приоритетных вопросов. В своей предвыборной программе он отмечал, что для строительства второй ветки нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование. После этого начнется проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35−40 млрд рублей. Также на прямой линии в конце 2025 года Орлов сообщал, что земля под продление линии зарезервирована в градостроительной документации.