Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство новых станций метро

Тема с продлением метро обсуждается не первый год.
В Екатеринбурге идет подготовка к новому этапу развития екатеринбургского метрополитена — продлению существующей линии и строительству двух новых станций. Об этом заявил мэр Алексей Орлов.
«Большой потенциал мы видим в развитии метрополитена. Прошли общественные обсуждения изменений в генеральный план, касающиеся продления существующей линии метро и строительства двух новых станций. В ближайшие годы нам необходимо выйти на технико-экономическое обоснование, а затем приступить к проектированию строительства метро», — приводит слова Орлова «Вечерний Екатеринбург».
Тема развития метро в Екатеринбурге поднимается властями не впервые. Губернатор Свердловской области Денис Паслер еще на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным указывал, что развитие метро — один из приоритетных вопросов. В своей предвыборной программе он отмечал, что для строительства второй ветки нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование. После этого начнется проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35−40 млрд рублей. Также на прямой линии в конце 2025 года Орлов сообщал, что земля под продление линии зарезервирована в градостроительной документации.