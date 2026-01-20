Жители Таджикистана пытались совершить теракт в школе в Дебальцево

Срочная новость.
Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Таджикистана к 14 годам лишения свободы за подготовку теракта в школе города Дебальцево в ДНР. Об этом сообщает представитель суда.
Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Таджикистана к 14 годам лишения свободы за подготовку теракта в школе города Дебальцево в ДНР. Об этом сообщает представитель суда.
Срочная новость.
Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Таджикистана к 14 годам лишения свободы за подготовку теракта в школе города Дебальцево в ДНР. Об этом сообщает представитель суда.