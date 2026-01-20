В Омской области оштрафовали директоров школ и лагеря за нарушения при закупках

Прокуратура Кормиловского района Омской области обнаружила нарушения в сфере закупок у ряда местных образовательных учреждений. В мае 2025 года руководство детского лагеря «Юбилейный» заключило шесть контрактов на ремонт кровли и столовой, искусственно разделив общую закупку на части.
Общая сумма сделок превысила 2,5 миллионов рублей, но стоимость каждого отдельного контракта не доходила до 600 тысяч. Этот прием позволил избежать проведения обязательных конкурентных торгов. Аналогичные нарушения надзорный орган выявил еще в четырех образовательных учреждениях района.
«В настоящее время виновные лица привлечены к административной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки в отношении руководителей учреждений возбудили дела по статье 7.30.1 КоАП Российской Федерации.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе вынесли условный приговор по делу о рубке и контрабанде леса.