В Омской области оштрафовали директоров школ и лагеря за нарушения при закупках

Прокуратура Кормиловского района Омской области обнаружила нарушения в сфере закупок у ряда местных образовательных учреждений. В мае 2025 года руководство детского лагеря «Юбилейный» заключило шесть контрактов на ремонт кровли и столовой, искусственно разделив общую закупку на части.