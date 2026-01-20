Суд отправил в колонию петербурженку, пырнувшую сожителя ножом

По данным телеканала «Санкт-Петербург», во время ссоры обвиняемая ударила мужчину ножом в живот. Несмотря на то, что потерпевший частично взял вину на себя, заявив, что случайно наткнулся на нож, и просил суд о снисхождении, это не освободило подсудимую от ответственности. В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что женщина признала умысел в своих действиях, хотя и утверждала, что не планировала причинять столь серьёзный вред.