Суд отправил в колонию петербурженку, пырнувшую сожителя ножом

По данным телеканала «Санкт-Петербург», во время ссоры обвиняемая ударила мужчину ножом в живот. Несмотря на то, что потерпевший частично взял вину на себя, заявив, что случайно наткнулся на нож, и просил суд о снисхождении, это не освободило подсудимую от ответственности. В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что женщина признала умысел в своих действиях, хотя и утверждала, что не планировала причинять столь серьёзный вред.
Ранее в Электростали полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве 18-летнего молодого человека. Конфликт начался в салоне автобуса и продолжился на остановке, где задержанный нанёс своей жертве смертельные удары ножом в шею и туловище. Позже он признался, что специально вернулся домой за ножом.
