Жители Москвы выбрали имя для ягненка, родившегося в вотчине Деда Мороза

Отмечается, что ягненок — представитель породы валлийских овец. Их отличительная черта — контрастный окрас: белая пушистая шерсть туловища сочетается с черной мордочкой и темными ножками. Сейчас вся овечья семья обитает в новом вольере на территории детского зоопарка. «Несмотря на юный возраст и снежную погоду, крепкий и здоровый малыш активно изучает окружающую среду и играет с другими овцами на свежем воздухе. В его рацион входят овощи, трава, ветки с зелеными листьями и специальный корм», — уточняется в сообщении.