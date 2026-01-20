Жители Москвы выбрали имя для ягненка, родившегося в вотчине Деда Мороза

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Юные москвичи выбрали имя для ягненка, который недавно родился в зоологическом саду в вотчине Деда Мороза, ягненка назвали Снежок, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«На платформе “Активный гражданин — детям” завершился опрос по выбору имени для ягненка, который недавно родился в зоологическом саду в вотчине Деда Мороза — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. В голосовании приняли участие более 7,9 тысячи человек. Юные москвичи решили назвать ягненка Снежок. Простое и милое имя, ассоциирующееся с первым снегом, получило 44% голосов. Среди фаворитов также были имена Морозко, которое оценили 18% участников опроса, и Светозар, набравшее 10% голосов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ягненок — представитель породы валлийских овец. Их отличительная черта — контрастный окрас: белая пушистая шерсть туловища сочетается с черной мордочкой и темными ножками. Сейчас вся овечья семья обитает в новом вольере на территории детского зоопарка. «Несмотря на юный возраст и снежную погоду, крепкий и здоровый малыш активно изучает окружающую среду и играет с другими овцами на свежем воздухе. В его рацион входят овощи, трава, ветки с зелеными листьями и специальный корм», — уточняется в сообщении.