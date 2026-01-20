Конституционный суд заступился за владельцев криптовалюты

КС постановил, что сейчас порядок информирования государства о фактах обладания цифровой валютой и сделок с ней установлен лишь в отношении тех, кто осуществляет ее майнинг. В инстанции решили, что такое ограничение не соответствует Конституции в той мере, в какой препятствует судебной защите имущественных требований, вытекающих из законного обладания цифровой валютой и ее легального использования в обороте.