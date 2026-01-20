В Белгородской области проверят местные СМИ

Глава области сообщил, что решение о проверке информационного пространства было принято по итогам заседания оперативного штаба. Основной вопрос касался анализа работы СМИ в период ликвидации последствий ударов по объектам энергетики 9 января. По его словам, после атак региональные власти сознательно ограничили детальное информирование о восстановительных работах, чтобы не давать противнику данные для возможных повторных ударов.