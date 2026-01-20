Белорусы могут поставить ребенка на очередь в детский сад онлайн

В Беларуси появилась возможность поставить ребенка на учет в детский сад онлайн. Подробнее рассказали в Национальном центре электронных услуг.
Новые административные процедуры появились на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга». Теперь белорусы могут онлайн записать ребенка на очередь в детский сад (услуга 6.6), а также получить направление в спецсад (6.7).
Административную процедуру могут получить физлица как с условием строгой аутентификации, когда используется личная электронная цифровая подпись или ID-карта, так и с нестрогой аутентификацией, когда нужны логин и пароль или внешние сервисы аутентификации.
Еще загсы Минска назвали самые популярные и самые редкие имена.
Ранее министр труда и соцзащиты оценил тренд отложить рождение детей ради карьеры.
Тем временем в Минске общественный транспорт идет с опозданием до 40 минут 20 января.
И мы писали, что ученые сообщили о рекордном радиационном шторме в XXI веке: «Необъяснимо».