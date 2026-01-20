Ричмонд
В Ростовской области аграрии засеяли озимыми 2,87 млн га

На Дону завершили сев озимых с превышением плана.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Ростовской области засеяли озимыми культурами 2,87 миллиона гектаров. И это на три процента больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Практически все семена дали всходы. Ростки появились на площади свыше 2,85 миллиона гектаров. По оценке специалистов, озимые ушли в зиму в хорошем состоянии, находясь в фазе активного роста. Теперь их будущее зависит от погоды в течение зимних месяцев.

По словам специалистов, сейчас у растений есть все шансы, так как запасы влаги в почве оцениваются как хорошие. А выпавший снег станет дополнительным плюсом, так как поможет накопить в земле больше влаги, что в итоге может положительно сказаться на объеме будущего урожая.

