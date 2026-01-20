Ричмонд
В Башкирии водитель насмерть сбил лося. Но отвечать перед судом пришлось не ему

В Башкирии со страховой компании взыскали 80 тысяч рублей за гибель лося в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура города Агидель добилась взыскания с автостраховщика ущерба, причиненного животному миру в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По данным проверки, в мае 2025 года на 6,3 километре автодороги Агидель — Ашит водитель Opel Insignia насмерть сбил лося. Причиненный Министерству природопользования и экологии Башкирии ущерб был оценен в 80 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании этой суммы со страховой компании. Инстанция удовлетворила требования надзорного органа. За исполнением судебного решения прокуроры установили контроль.

