Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году

XX Юбилейный Международный конгресс по репродуктивной медицине «Эндометриоз. Искусственный интеллект в гинекологии» пройдет в Москве с 20 по 23 января. Конгресс объединит ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, репродуктологов, гинекологов-эндокринологов, иммунологов, генетиков, микробиологов, специалистов в области фундаментальной медицины, клеточной и молекулярной биологии, космической медицины, гинекологов детского и подросткового возраста, гинекологов-хирургов со всего мира — более 70 зарубежных и более 60 отечественных докладчиков-экспертов по всем направлениям репродуктивной медицины.