Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Показатель материнской смертности снизился на 18% в 2025 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В последние годы благодаря совместной работе специалистов всех отраслей системы здравоохранения удалось достичь беспрецедентных результатов — исторический минимум младенческой смертности составил 3,6 промилле за 2025 год, показатель материнской смертности снизился на 18%», — говорится в обращении Мурашко к участникам XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине. Его зачитал директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.
XX Юбилейный Международный конгресс по репродуктивной медицине «Эндометриоз. Искусственный интеллект в гинекологии» пройдет в Москве с 20 по 23 января. Конгресс объединит ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, репродуктологов, гинекологов-эндокринологов, иммунологов, генетиков, микробиологов, специалистов в области фундаментальной медицины, клеточной и молекулярной биологии, космической медицины, гинекологов детского и подросткового возраста, гинекологов-хирургов со всего мира — более 70 зарубежных и более 60 отечественных докладчиков-экспертов по всем направлениям репродуктивной медицины.