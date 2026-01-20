Салют в честь снятия блокады Ленинграда дадут в Петербурге 27 января

Помимо салюта, в городе запланированы и другие памятные мероприятия. Одним из ключевых событий станет праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». Традиционно 27 января тысячи петербуржцев и гостей города приходят к мемориалам, чтобы почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда, а вечерний салют станет торжественным финалом этого памятного дня.