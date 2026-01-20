Салют в честь снятия блокады Ленинграда дадут в Петербурге 27 января

27 января в Петербурге пройдут торжественные мероприятия, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Главным событием станет праздничный артиллерийский салют, который прогремит в 21:00 у стен Петропавловской крепости.
— Салют будет состоять из 30 залпов, которые сопроводят красочным фейерверком. Для проведения мероприятия задействуют 12 артиллерийских орудий модели Д-44 и 12 специализированных пусковых установок, — пишет 78.ru.
Помимо салюта, в городе запланированы и другие памятные мероприятия. Одним из ключевых событий станет праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». Традиционно 27 января тысячи петербуржцев и гостей города приходят к мемориалам, чтобы почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда, а вечерний салют станет торжественным финалом этого памятного дня.