Специальная концепция не нужна — Токаев обозначил, что такое патриотизм в Казахстане

«Эти успехи становятся достоянием всей страны и укрепляют ее авторитет в мире. Мы должны поддерживать патриотизм, который идет от сердца и проявляется в конкретных делах, в заботе о родной земле и готовности служить обществу. Базовые принципы ответственного и созидательного патриотизма уже выработаны самой жизнью. Это, например, участие во всенародной акции “Таза Казахстан”, в волонтерском движении, благотворительности, социальном предпринимательстве и других добрых делах на благо нашего государства. Нет необходимости готовить специальную концепцию патриотизма», — озвучил Касым-Жомарт Токаев.