«Парконы» взяли под контроль подъезд к «1000-коечной» больнице во Владивостоке

С конца декабря автоматизированные комплексы фиксации нарушений парковки — «парконы» — включили в зону контроля улицу Русскую в районе Владивостокской клинической больницы № 2, сообщила пресс-служба администрации города.
«Запустить маршрут на подъезде к “тысячекоечной” решено после мониторинга ситуации и неоднократных жалоб. Проезд запарковывыли настолько, что здесь не могли проехать машины скорой помехи, случались сложности при разъезде со встречным транспортом. Сложности проезда здесь возникали и у автобусов маршрута “40А”», — говорится в сообщении.
За менее чем месяц работы на этом участке «парконы» зафиксировали около 120 нарушений правила остановки под знаком «Остановка запрещена». Об этом сообщила директор МП «Содержание городских территорий» Елена Кузнецова, на базе которого функционируют парковочные комплексы.
Отметим, что «парконы» работают по всему Владивостоку. Лидерами по количеству нарушений остаются Светланская улица, улицы Адмирала Фокина, Народного проспекта, Пушкинская, Верхнепортовая, проспект Красного Знамени, а также улицы Нейбута и Прапорщика Комарова. Среди самых частых нарушений — неправильная парковка, превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.
Автомобилистов Владивостока просят строго соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, минувшей осенью во Владивостоке появилась муниципальная служба эвакуаторов. К концу декабря 2025 года спецмашины вывезли на штрафстоянку более 190 машин.