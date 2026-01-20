«Парконы» взяли под контроль подъезд к «1000-коечной» больнице во Владивостоке

«Запустить маршрут на подъезде к “тысячекоечной” решено после мониторинга ситуации и неоднократных жалоб. Проезд запарковывыли настолько, что здесь не могли проехать машины скорой помехи, случались сложности при разъезде со встречным транспортом. Сложности проезда здесь возникали и у автобусов маршрута “40А”», — говорится в сообщении.