Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновных в ЧП на водном аттракционе в Башкирии все еще не наказали: Бастрыкин потребовал доклад

Бастрыкин потребовал доклад о пострадавших на водном аттракционе в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования оказания опасных развлекательных услуг в башкирском городе Кумертау. Поводом послужило обращение в приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из сообщения информационного центра ведомства, в июне прошлого года на базе отдыха при катании на надувном аттракционе, буксируемом гидроциклом, произошел инцидент. Водитель превысил скорость и выполнял резкие маневры, в результате чего несколько человек, включая дочь заявительницы, упали с плавательного средства и получили травмы. При этом катание было организовано в водоеме, где купание официально запрещено, а сотрудники базы отдыха после происшествия не оказали пострадавшим помощь.

По утверждению заявительницы, до настоящего времени никто не был привлечен к ответственности. Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Архангельскому представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.