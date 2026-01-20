Виновных в ЧП на водном аттракционе в Башкирии все еще не наказали: Бастрыкин потребовал доклад

Как следует из сообщения информационного центра ведомства, в июне прошлого года на базе отдыха при катании на надувном аттракционе, буксируемом гидроциклом, произошел инцидент. Водитель превысил скорость и выполнял резкие маневры, в результате чего несколько человек, включая дочь заявительницы, упали с плавательного средства и получили травмы. При этом катание было организовано в водоеме, где купание официально запрещено, а сотрудники базы отдыха после происшествия не оказали пострадавшим помощь.