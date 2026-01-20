Минэнерго: поврежденный участок теплотрассы в Минске демонтируют

В министерстве подчеркнули, что аварийные бригады ведут восстановительные работы в круглосуточном режиме, энергетики непрерывно работали и сегодня ночью.
«С момента выявления повреждения в устранении нарушений было задействовано более 170 человек. Бригады укомплектованы необходимой спецтехникой, материалами и инструментами», — говорится в сообщении.
Так, в настоящее время продолжается демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода и ведутся подготовительные мероприятия по его замене.
Работы осложнены погодными условиями — ночью температура воздуха опускалась до −19 °С.
Кроме того, с учетом расположения поврежденного участка тепломагистрали затруднено применение спецтехники, в связи с этим некоторые технологические операции бригады выполняют практически вручную.
«Принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей», — заверили в профильном министерстве.
В понедельник утром стало известно о повреждении участка тепловой магистрали № 41. В связи с этим произошло снижение температуры теплоносителей ряда потребителей во Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском районах Минска.