В Новосибирске продают винтажный золотой крестик за 40 миллионов рублей

Вес изделия составляет 5,3 грамма.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска продает винтажный крестик царской эпохи за 40 миллионов рублей. Украшение сделано из золота 56-й пробы и весит 5,3 грамма. Соответствующая публикация появилась на популярной платформе с объявлениями.

— Этот крестик — нe просто украшение, a ваш шанс стать частью необычно истории. Почему такая цена? Потому что я верю, что каждая вещь имеет свою уникальную ценность, и этот крестик — не исключение, — уточнил владелец.

Оплату за ювелирное изделие можно перевести только на банковский счет. Также продавец утверждает, что готов торговаться, но только с тем, кто готов обсудить условия.