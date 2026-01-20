Ричмонд
В Ферганской области в горах перевернулась Captiva: водитель погиб

Vaib.uz (Узбекистан. 20 января). Накануне в социальных сетях появились видеокадры с места серьёзного дорожно-транспортного происшествия в горах Ферганской области. На видео видно, что автомобиль Chevrolet Captiva после аварии был смят, словно жестяная банка.

Источник: Reuters

Как сообщили в УБДД Ферганской области, трагедия произошла 19 января около 21:00 на территории махалли «Ёрдон» Ферганского района. 44-летний водитель, управляя автомобилем Captiva, самовольно выехал на небольшую горную дорогу, которая не предназначена для движения транспортных средств.

Из-за снежного покрова и скользкого дорожного покрытия водитель потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся, и слетел с дороги.

В результате аварии водитель получил тяжёлые телесные повреждения — закрытую черепно-мозговую травму и состояние комы. Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Правоохранительные органы в очередной раз призывают водителей не выезжать на опасные и непредназначенные для движения участки дорог, особенно в зимний период, когда снег и гололёд значительно повышают риск смертельных аварий.