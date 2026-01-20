Власти пытаются предотвратить дефицит бензина и очереди на АЗС

В то же время отдельное обращение прозвучало в адрес владельцев частных автозаправочных станций. Их призвали не допускать искусственного повышения цен, а также реализовывать автобензин в надлежащем качестве и в полном объёме. Контроль за этой ситуацией усилен, и, как подчёркивается, необоснованный рост цен будет жёстко пресекаться.