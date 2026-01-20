Власти пытаются предотвратить дефицит бензина и очереди на АЗС

В сложившейся ситуации значительная часть водителей, ранее использовавших метан, будет вынуждена переключиться на бензин, что неизбежно приведёт к резкому росту спроса на автомобильное топливо.
Чтобы избежать ажиотажа и перебоев с поставками, в компании «Узбекнефтегаз» заявили, что суточные объёмы автобензина, выставляемые на биржевые торги, будут увеличены. При этом объёмы поставок планируется регулировать в зависимости от реального спроса.
Для реализации этих мер, по данным компании, во всех регионах уже созданы необходимые запасы бензина, что должно обеспечить стабильную работу автозаправок даже при повышенной нагрузке.
Кроме того, вопрос полного удовлетворения спроса потребителей на автобензин взят под государственный контроль. Власти заявляют, что все необходимые меры для недопущения дефицита и сбоев уже приняты.
В то же время отдельное обращение прозвучало в адрес владельцев частных автозаправочных станций. Их призвали не допускать искусственного повышения цен, а также реализовывать автобензин в надлежащем качестве и в полном объёме. Контроль за этой ситуацией усилен, и, как подчёркивается, необоснованный рост цен будет жёстко пресекаться.
Будет ли этого достаточно, чтобы избежать очередей и скачков цен на фоне массового перехода с метана на бензин, покажут ближайшие дни.