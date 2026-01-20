«Задействовано более 170 человек». Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске

В Минске энергетики демонтируют поврежденный участок теплотрассы, из-за которого пять районов столицы испытывали проблемы с горячей водой и отоплением. Подробнее рассказали в Минэнерго.
Напомним, 19 января «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы: «Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы». А власти пообещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники теплоснабжения из-за порыва теплотрассы.
Во вторник, 20 января, в Минэнерго рассказали, что аварийные бригады продолжают вести восстановительные работы. Над устранением порыва теплотрассы энергетики работают круглосуточно, в том числе ночью.
— С момента выявления повреждения в устранении нарушений было задействовано более 170 человек, — сказали в пресс-службе.
На утро 20 января еще продолжался демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода и проводились подготовительные работы по его замене. В министерстве обратили внимание на то, что работу осложняют погодные условия, ночью, например, температура воздуха понижалась до −19 мороза. Еще в Минэнерго отметили, что поврежденный участок тепломагистрали располагается специфически из-за чего затруднено применение спецтехники. Поэтому ряд технологических операций бригады энергетиков выполняли практически вручную.
— Принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей, — подытожили в ведомстве.
