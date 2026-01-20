«Задействовано более 170 человек». Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске

На утро 20 января еще продолжался демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода и проводились подготовительные работы по его замене. В министерстве обратили внимание на то, что работу осложняют погодные условия, ночью, например, температура воздуха понижалась до −19 мороза. Еще в Минэнерго отметили, что поврежденный участок тепломагистрали располагается специфически из-за чего затруднено применение спецтехники. Поэтому ряд технологических операций бригады энергетиков выполняли практически вручную.