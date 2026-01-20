Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: Когда жителей Молдовы ждёт максимальный удар

Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.7 (максимальный G5). Главным вопросом остаётся, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года. Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра — индукция магнитного поля — показывает значения, близкие к историческим рекордам, сообщает lpixras.
Очередной удар ожидается примерно к обеду.
Удар по Земле ночью 20 января был таким сильным, что на время вышел из строя спутник ACE (Advanced Composition Explorer — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная для изучения солнечного ветра, межпланетной среды, межзвездного вещества и галактических частиц, а её данные используются для прогнозирования космической погоды).
Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью закрашены в красный цвет. Первые просветы могут появиться завтра, а полная стабилизация геомагнитной обстановки, скорее всего, возможна не ранее, чем через 2−3 суток.
В целом на Солнце происходит что-то невероятное, и ученые не могут объяснить причину некоторых явлений.
Берегите себя и своих близких.
