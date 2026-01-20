Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня: Когда жителей Молдовы ждёт максимальный удар

Официально подтверждено — на Земле происходит планетарная магнитная буря уровня G4.7 (максимальный G5). Главным вопросом остаётся, будет ли уже в ближайшие часы достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года. Единственный корректно измеряемый сейчас показатель солнечного ветра — индукция магнитного поля — показывает значения, близкие к историческим рекордам, сообщает lpixras.