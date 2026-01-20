В Ростовской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Ростовской области на третьей неделе 2026 года продолжился рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, но по сравнению с предыдущей неделей ситуация ухудшается.