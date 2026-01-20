В Ростовской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Ростовской области на третьей неделе 2026 года продолжился рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, но по сравнению с предыдущей неделей ситуация ухудшается.
По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов пока преобладают не гриппозные возбудители, такие как аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус. Однако специалисты также отмечают активную циркуляцию вируса гриппа, преимущественно типа А (H3N2).
Также Роспотребнадзор напомнил жителям области о необходимости усилить меры профилактики.