Росздравнадзор будет чаще проверять роддома и клиники

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий будет проверять Росздравнадзор намного чаще, это связано с повышением категорий риска для таких организаций в конце 2025 года, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.
«Отмечу, что в конце прошлого года правительством РФ были повышены категории риска для таких медицинских организаций (которые оказывают помощь по профилю акушерства и гинекологии — ред.). И в связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий теперь будут проверяться Росздравнадзором гораздо чаще. Это говорит о серьезности поставленных государственным задач в области репродуктивного здоровья и народосбережения», — сказала Самойлова в ходе XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине.
XX Юбилейный Международный конгресс по репродуктивной медицине «Эндометриоз. Искусственный интеллект в гинекологии» пройдет в Москве с 20 по 23 января. Конгресс объединит ведущих российских и зарубежных специалистов акушеров-гинекологов, репродуктологов, гинекологов-эндокринологов, иммунологов, генетиков, микробиологов, специалистов в области фундаментальной медицины, клеточной и молекулярной биологии, космической медицины, гинекологов детского и подросткового возраста, гинекологов-хирургов со всего мира — более 70 зарубежных и более 60 отечественных докладчиков-экспертов по всем направлениям репродуктивной медицины.