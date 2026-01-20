Росздравнадзор будет чаще проверять роддома и клиники

«Отмечу, что в конце прошлого года правительством РФ были повышены категории риска для таких медицинских организаций (которые оказывают помощь по профилю акушерства и гинекологии — ред.). И в связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий теперь будут проверяться Росздравнадзором гораздо чаще. Это говорит о серьезности поставленных государственным задач в области репродуктивного здоровья и народосбережения», — сказала Самойлова в ходе XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине.