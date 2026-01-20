Орнитолог Мизин: пингвины засыпают до 10 тыс. раз в сутки

«Большая часть пингвинов предпочитает спать стоя или лежа на животе, прижимая лапы к груди. Ученые выяснили, что антарктические пингвины используют стратегию микросна. Они засыпают примерно на четыре секунды, но делают это до десяти тысяч раз в сутки. В сумме за день у них набирается около одиннадцати часов сна. Такой режим особенно важен в период гнездования, когда нужно одновременно охранять кладку, следить за соседями и быть готовыми к появлению хищников», — рассказал ученый.