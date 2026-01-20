В роддома Башкирии нагрянули проверки: Минздрав рассказал, что происходит

Во всех учреждениях родовспоможения и детства Башкирии начались перекрестные аудиты. Как сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин, в ближайшие две недели экспертные группы будут проверять работу медучреждений.
Комиссии, в состав которых вошли ведущие специалисты перинатальных центров и эпидемиологи, оценят соблюдение обновленных порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций. Особое внимание уделят организации помощи в критических состояниях, выполнению санитарно-эпидемиологического режима, укомплектованности штатов и профессиональным компетенциям медиков.
Рахматуллин подчеркнул, что безопасность медицинской помощи является безусловным приоритетом. По его словам, она достигается через культуру безопасности, которая включает эффективное взаимодействие в коллективе, постоянное обучение персонала, применение доказательной медицины, стандартизацию процессов, внедрение современных технологий и активное вовлечение пациентов в процесс лечения. Все это требует слаженной работы врачей, медицинских сестер и администрации для обеспечения качественного и безопасного ухода.
