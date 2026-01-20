Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яйца на завтрак и тренировки нон-стоп: енот-мигрант успешно освоился в Беларуси

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Прибывший случайным образом из США в Беларусь енот Сеня стремительно и успешно проходит акклиматизацию, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: Telegram / ГТК Беларуси

Енот Сеня, который проделал путь из США в одном из легковых автомобилей, перемещавшихся в морском контейнере из США, находится в Беларуси меньше недели. Но за это время его полусонное состояние сменилось, он стал весьма активным, отметили таможенники.

«Енот сейчас на карантине, который продлится до 8 февраля, за это время животное должно пройти все карантинные процедуры», — отметили в ГТК.

Там также сообщили, что Сеня стал настолько живым и активным, что выделенного «места пребывания» в Ошмянской районной ветеринарной станции ему уже недостаточно.

«Поэтому приемы пищи и “спортивные тренировки” он проводит за пределами отведенного места», — сказали таможенники.

По их словам, за время нахождения в Беларуси полосатый мигрант проявил себя как приветливое и культурное животное, с хорошим аппетитом.

«Крабовые палочки и свежий виноград дополнили полюбившиеся ранее куриные яйца», — рассказали таможенники.

Они также сообщили, что необычного пассажира из Америки навещают неравнодушные к его судьбе гродненские таможенники.