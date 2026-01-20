Яйца на завтрак и тренировки нон-стоп: енот-мигрант успешно освоился в Беларуси

Енот Сеня, который проделал путь из США в одном из легковых автомобилей, перемещавшихся в морском контейнере из США, находится в Беларуси меньше недели. Но за это время его полусонное состояние сменилось, он стал весьма активным, отметили таможенники.
«Енот сейчас на карантине, который продлится до 8 февраля, за это время животное должно пройти все карантинные процедуры», — отметили в ГТК.
Там также сообщили, что Сеня стал настолько живым и активным, что выделенного «места пребывания» в Ошмянской районной ветеринарной станции ему уже недостаточно.
«Поэтому приемы пищи и “спортивные тренировки” он проводит за пределами отведенного места», — сказали таможенники.
По их словам, за время нахождения в Беларуси полосатый мигрант проявил себя как приветливое и культурное животное, с хорошим аппетитом.
«Крабовые палочки и свежий виноград дополнили полюбившиеся ранее куриные яйца», — рассказали таможенники.
Они также сообщили, что необычного пассажира из Америки навещают неравнодушные к его судьбе гродненские таможенники.