Правила перевозок грузов, граждан и багажа по воде обновили в Беларуси

Документом утверждены правила перевозок внутренним водным транспортом пассажиров, багажа и грузов для организаций любой формы собственности, индивидуальных предпринимателей и частных лиц.
Отмечается, что ряд ранее принятых ведомственных постановлений признали утратившими силу.
Правила перевозок грузов не распространяются на плавучие объекты, суда, базы для стоянки судов Вооруженных сил Беларуси, органов пограничной службы, государственной охраны, госбезопасности, внутренних войск МВД, государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, а также органов, подразделений и организаций МЧС и ОСВОД.
Помимо того, эти правила не касаются плавучих объектов, судов, сооружений для стоянки судов, которые используются органами госохраны для нужд охраняемых лиц.
Что касается правил перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, их действие не распространяется на перевозки специального назначения, внутренние служебные рейсы и эксплуатацию судов для нужд госбезопасности, ликвидации последствий ЧС.
Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, право на поездку подтверждается билетом, а на туристических маршрутах путевкой. При сдаче вещей в багажное отделение должна оформляться квитанция.
Уточняется, что тарифы на перевозку пассажиров, ручной клади и багажа устанавливают транспортные компании самостоятельно, если иное не установлено законодательством.
Постановление вступает в силу с 21 января 2026 года.