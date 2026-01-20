Правила перевозок грузов, граждан и багажа по воде обновили в Беларуси

Правила перевозок грузов не распространяются на плавучие объекты, суда, базы для стоянки судов Вооруженных сил Беларуси, органов пограничной службы, государственной охраны, госбезопасности, внутренних войск МВД, государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, а также органов, подразделений и организаций МЧС и ОСВОД.