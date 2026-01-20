МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал 2025 год насыщенным на события, отметив, что первый двадцатидневный период начавшегося 2026 года может «побить рекорды по впечатлительности».
«Мы рады приветствовать вас на пресс-конференции, которую мы проводим по итогам каждого года. Тем более, наверное, такого насыщенного как 2025-й, будет интересно всем пообщаться. Но то, что вобрал в себя первый период, двадцатидневный 2026 года, я думаю побьет все рекорды по впечатлительности, который оставил после себя 2025 год. Сегодня надеюсь об этом подробно поговорим», — заявил Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
