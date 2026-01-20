Теперь нет и холодной: в Омске произошла очередная масштабная коммунальная авария

Массовые сообщения об внезапном отключении холодной воды в городке Нефтяников появились сегодня, 20 января, в омских социальных сетях. Омичи пишут, что вода исчезла без предупреждения.
Масштабную коммунальную аварию подтвердила компания «Росводоканал Омск» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте»:
«Комментарий по ситуации с водоснабжением городка Нефтяников. Омский водоканал не производил отключение холодной воды. Снижение параметров подачи холодной воды связано с отсутствием энергоснабжения водопроводной насосной станции», — говорится в официальном комментарии «Росводоканал Омск».
Также в ресурсоснабжающей организации сообщили, что информация о масштабной аварии передана в энергоснабжающую организацию для принятия срочных мер по восстановлению энергоснабжения.