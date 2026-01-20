В Омске билеты на концерт Валерии продают от трёх тысяч рублей

Российская певица Валерия выступит в Омске 16 марта 2026 года. Концерт состоится в Концертном зале Омской филармонии (ул. Ленина, 27А), начало в 19:00.
По данным площадки и афиши, стоимость билетов варьируется от 3 000 до 8 000 ₽: места на балконах — примерно 3−5 тыс. ₽, партер — от 5,5 до 8 тыс. ₽. Часть наиболее дорогих мест уже разобрана.
Валерия — народная артистка России, известная хитами «Самолёт», «Часики», «Ты грустишь», «Нежность моя» и др.; в её концертном расписании Омск заявлен на 16 марта, 19:00.