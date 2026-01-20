Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

«Вот уже неделю отучились и школьники, и студенты. И, конечно, это была первая рабочая неделя… В среду мы получим данные по уровню заболеваемости на третьей неделе, то есть которую мы прожили. И подъем с большой вероятностью начнется», — сказал академик РАН.