Онищенко спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом с большой вероятностью начнется в России, штамм A (H3N2) никуда не исчез, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Вот уже неделю отучились и школьники, и студенты. И, конечно, это была первая рабочая неделя… В среду мы получим данные по уровню заболеваемости на третьей неделе, то есть которую мы прожили. И подъем с большой вероятностью начнется», — сказал академик РАН.
Он добавил, что прогноз роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране после новогодних праздников оправдался. «Поэтому H3N2 никуда не делся», — заключил Онищенко.