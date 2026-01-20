Ричмонд
Экология и аграрная политика: Казахстан и ПРООН сверили приоритеты

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков провёл рабочую встречу с постоянным представителем Программа развития ООН в Казахстан Катаржина Вавьернина, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Ключевой темой переговоров стало развитие совместных проектов, направленных на устойчивое сельское хозяйство и сохранение экосистем.

Что обсуждали стороны.

Во время встречи были рассмотрены:

текущее состояние совместных инициатив; перспективы их расширения и масштабирования; практические меры по снижению экологической нагрузки на сельхозугодья.

Особый акцент был сделан на регионах Северного Казахстана, где вопросы сохранения земель и экосистем имеют стратегическое значение.

Проект ПРООН-ГЭФ: ключевой инструмент сотрудничества.

В настоящее время ПРООН в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства РК реализует проект ПРООН-ГЭФ «Продвижение устойчивой системы сельскохозяйственного производства и сохранение экосистем ландшафта Северного Казахстана».

Его основные цели:

внедрение эффективных технологий управления земельными ресурсами; применение природоохранных подходов в аграрном секторе; развитие «зелёных» производственно-сбытовых цепочек.

Зачем это нужно.

Реализация проекта призвана:

снизить уровень деградации продуктивных сельскохозяйственных угодий; сохранить ценные экосистемы Северного Казахстана; повысить экологическую устойчивость агропроизводства.

Эксперты подчёркивают, что такие меры особенно актуальны в условиях изменения климата и роста нагрузки на земельные ресурсы.

Пилотные решения и масштабирование.

В рамках проекта планируется:

тестирование устойчивых подходов и практик землепользования; пилотирование моделей управления экосистемами на уровне ландшафтов; анализ полученных результатов для дальнейшего применения.

Итоги пилотных проектов будут использоваться при принятии решений на национальном и областном уровнях, что позволит повысить эффективность государственной политики в сфере аграрного развития и охраны окружающей среды.

Итоги встречи.

По итогам переговоров стороны:

подтвердили готовность к укреплению сотрудничества; договорились об активной реализации совместных проектов; выразили заинтересованность в долгосрочном партнёрстве в сфере устойчивого сельского хозяйства и экологической безопасности.

