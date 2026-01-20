Экология и аграрная политика: Казахстан и ПРООН сверили приоритеты

Ключевой темой переговоров стало развитие совместных проектов, направленных на устойчивое сельское хозяйство и сохранение экосистем.
Что обсуждали стороны.
Во время встречи были рассмотрены:
текущее состояние совместных инициатив; перспективы их расширения и масштабирования; практические меры по снижению экологической нагрузки на сельхозугодья.
Особый акцент был сделан на регионах Северного Казахстана, где вопросы сохранения земель и экосистем имеют стратегическое значение.
Проект ПРООН-ГЭФ: ключевой инструмент сотрудничества.
В настоящее время ПРООН в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства РК реализует проект ПРООН-ГЭФ «Продвижение устойчивой системы сельскохозяйственного производства и сохранение экосистем ландшафта Северного Казахстана».
Его основные цели:
внедрение эффективных технологий управления земельными ресурсами; применение природоохранных подходов в аграрном секторе; развитие «зелёных» производственно-сбытовых цепочек.
Зачем это нужно.
Реализация проекта призвана:
снизить уровень деградации продуктивных сельскохозяйственных угодий; сохранить ценные экосистемы Северного Казахстана; повысить экологическую устойчивость агропроизводства.
Эксперты подчёркивают, что такие меры особенно актуальны в условиях изменения климата и роста нагрузки на земельные ресурсы.
Пилотные решения и масштабирование.
В рамках проекта планируется:
тестирование устойчивых подходов и практик землепользования; пилотирование моделей управления экосистемами на уровне ландшафтов; анализ полученных результатов для дальнейшего применения.
Итоги пилотных проектов будут использоваться при принятии решений на национальном и областном уровнях, что позволит повысить эффективность государственной политики в сфере аграрного развития и охраны окружающей среды.
Итоги встречи.
По итогам переговоров стороны:
подтвердили готовность к укреплению сотрудничества; договорились об активной реализации совместных проектов; выразили заинтересованность в долгосрочном партнёрстве в сфере устойчивого сельского хозяйства и экологической безопасности.