Новосибирский микроминиатюрист поместил дымковские игрушки в игольное ушко

Как рассказал в своем Telegram-канале Владимир Анискин, работа над игрушками заняла месяц. «Вначале мне представлялась эта работа не слишком сложной. Но сделав пару фигурок изменил свое мнение», — пояснил микроминиатюрист.
По его словам, самыми сложными стали глаза игрушек: дуги и точечки. Через некоторое время краска начинала чуть подтекать, и в итоге точка сливалась с дугой, приходилось процарапывать расстояние.
Накануне Нового года Владимир Анискин представлял свои очередные работы, Деда Мороза и новогоднего Лосика, также осевших в ушке золотой иголки. Работа над богатырем на коне из дымсковских игрушек, а всего в наборе три богатыря, заняла в два раза больше времени, чем создание Лосика.
Размером фигурки получились разные, от богатыря в один миллиметр до собачки высотой 0,16 миллиметра. Увидеть дымковские игрушки можно будет на художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия» в Москве, которая начнется 23 января.