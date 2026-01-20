Ричмонд
Новосибирский микроминиатюрист поместил дымковские игрушки в игольное ушко

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин представил новую работу, самые маленькие дымковские игрушки. Группа игрушек, размещенных в ушке золотой иглы, будет представлена в Москве, на выставке «Уникальная Россия».

Источник: Российская газета

Как рассказал в своем Telegram-канале Владимир Анискин, работа над игрушками заняла месяц. «Вначале мне представлялась эта работа не слишком сложной. Но сделав пару фигурок изменил свое мнение», — пояснил микроминиатюрист.

По его словам, самыми сложными стали глаза игрушек: дуги и точечки. Через некоторое время краска начинала чуть подтекать, и в итоге точка сливалась с дугой, приходилось процарапывать расстояние.

Накануне Нового года Владимир Анискин представлял свои очередные работы, Деда Мороза и новогоднего Лосика, также осевших в ушке золотой иголки. Работа над богатырем на коне из дымсковских игрушек, а всего в наборе три богатыря, заняла в два раза больше времени, чем создание Лосика.

Размером фигурки получились разные, от богатыря в один миллиметр до собачки высотой 0,16 миллиметра. Увидеть дымковские игрушки можно будет на художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия» в Москве, которая начнется 23 января.