Новосибирский микроминиатюрист поместил дымковские игрушки в игольное ушко

Накануне Нового года Владимир Анискин представлял свои очередные работы, Деда Мороза и новогоднего Лосика, также осевших в ушке золотой иголки. Работа над богатырем на коне из дымсковских игрушек, а всего в наборе три богатыря, заняла в два раза больше времени, чем создание Лосика.