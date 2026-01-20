Урбанист Гершман назвал метро Петербурга самым эффективным в России

Столичный метрополитен является самым крупным в стране по количеству станций и протяженности путей, однако это не говорит о качестве и эффективности, считает Гершман. К слову, в рейтинге метро Москвы находится на четвертом месте.
Эксперт проводил исследование на основе открытых данных по пассажиропотоку, протяженности линий и связанности всех видов общественного транспорта. Гершман сделал вывод, что московская подземка не является лучшим примером эффективности. В Петербурге на 1 километр линии метро приходится 5,5 миллиона пассажиров, тогда как в столице — 4,8 миллиона.
Количество станций метро Москвы действительно растет, но пассажиропоток не увеличился в последние годы. Урбанист назвал столичную подземку «дорогой обузой» для бюджета. Некоторые станции не так популярны, потому что пассажиры выбирают наземный транспорт или личные авто.
«Метро Петербурга — удачный пример транспортного планирования. Несмотря на относительно скромные размеры оно везет лучше московского. Транспортная система Северной столицы в целом обладает лучшей связанностью», — заключил Гершман.
Но его выводы не отменяют того, что в Петербурге нужно строить новые линии и станции метро. Чтобы действия действительно приносили эффект нужно брать в расчет трамваи и электрички. Строительство наземных железнодорожных путей и обеспечение приоритета движения, обходятся значительно дешевле метро, а сроки реализации — в разы короче, о чем говорит общемировая практика.
Напомним, что по программе «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» в городе будет создана система «наземного метро» с перевозной способностью 180 миллионов пассажиров в год, а также продолжится развитие скоростного трамвая, включая 6 новых трамвайных линий.