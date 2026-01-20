Урбанист Гершман назвал метро Петербурга самым эффективным в России

Но его выводы не отменяют того, что в Петербурге нужно строить новые линии и станции метро. Чтобы действия действительно приносили эффект нужно брать в расчет трамваи и электрички. Строительство наземных железнодорожных путей и обеспечение приоритета движения, обходятся значительно дешевле метро, а сроки реализации — в разы короче, о чем говорит общемировая практика.