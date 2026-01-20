Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Богун покинул пост начальника ростовской ГАИ и перешел в Краснодарский край

Исполнять обязанности начальника донской Госавтоинспекции будет его заместитель.

Источник: Комсомольская правда

Олег Богун покинул пост начальника Управления ГАИ по Ростовской области. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник. По информации источника, полковник полиции займет аналогичную должность в Краснодарском крае.

Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель — полковник полиции Сергей Сасин.

Напомним, ранее в ГУ МВД по Ростовской области уже произошли другие кадровые изменения. 14 января начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий представил нового заместителя начальника Управления МВД по Ростову-на-Дону. Им стал полковник полиции Иван Цыганков.

В тот же день новым руководителем Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по области назначен полковник полиции Идрис Вагапов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове представили нового начальника УКОН ГУ МВД России по Ростовской области.