Олег Богун покинул пост начальника ростовской ГАИ и перешел в Краснодарский край

Напомним, ранее в ГУ МВД по Ростовской области уже произошли другие кадровые изменения. 14 января начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий представил нового заместителя начальника Управления МВД по Ростову-на-Дону. Им стал полковник полиции Иван Цыганков.