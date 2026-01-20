Ричмонд
В Волгоградской области сняли запрет на фейерверки

Многие жители области проигнорировали запрет на использование фейерверков и нарвались на штрафы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 20 января 2026 года завершился срок действия ограничений на продажу и использование пиротехники. Напомним, его в целях безопасности по решению оперативного штаба региона ввели еще 25 декабря на все новогодние праздники. Сегодня предприниматели снова могут вернуть на прилавки коробки с салютами, а волгоградцы могут устроить фейерверки по случаю свадьбы, дня рождения и любым другим поводам. Надо отметить, что многие жители региона запрет проигнорировали. Всю новогоднюю ночь салюты можно было наблюдать из любого окна.

Правда, официально попались только 70 нарушителей. Столько задержали в период с 25 декабря по 7 января. Рейды продолжались и после Рождества, их итоги пока неизвестны. Штрафы выписывали полицейские, сотрудники администраций.