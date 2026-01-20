Ричмонд
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на вирус папилломы

Анализ на вирус папилломы включили в 1-ый этап диспансеризации россиянок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россиянкам в возрасте 21−49 лет включили в первый этап диспансеризации анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, один раз в пять лет у женщин в возрасте 21−49 лет в рамках диспансеризации будут определять ДНК-вирусы папилломы человека.

ВПЧ — вирус папилломы человека. Некоторые штаммы вируса обладают онкогенными свойствами, которые увеличивают риск появления онкологии, включая рак шейки матки.