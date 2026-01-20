«Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов»: Токаев высказался об экономическом партнерстве

«Еще один острый вопрос — эффективное взаимодействие со стратегическими экономическими партнерами Казахстана в условиях международной напряженности. Наша позиция предельно ясная: Казахстан поддерживает экономическую интеграцию, активно участвует в этом процессе, но он должен носить справедливый характер в отношении наших интересов», — заявил президент.
Он сказал, что Казахстан в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе. «В числе наших приоритетов — широкое внедрение искусственного интеллекта с целью повышения эффективности евразийской интеграции. Продолжится работа по устранению барьеров в торговле и необоснованного протекционизма. Например, нельзя назвать нормальной ситуацию, когда под неоправданным давлением оказалась сфера сельскохозяйственной переработки Казахстана. Представители отечественной пищевой промышленности вынуждены сокращать производство под напором субсидируемых товаров из государств-участников ЕАЭС. А для нас это вопрос продовольственной безопасности», — заявил глава государства.
Токаев поручил правительству более активно работать для защиты национальных интересов. «Нужно находить справедливый баланс взаимных интересов, умело, аргументированно отстаивать позиции Казахстана. Только так мы сможем сделать нашу экономику более конкурентоспособной на международном рынке», — добавил он.
Также президент заявил, что, в целом, в дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. «Это мы знаем по своему опыту. Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании, дипломатия это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке. Любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм».
Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания Президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке", — резюмировал он.