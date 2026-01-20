Во Владивостоке автобусы задерживаются из-за острой нехватки водителей

Нарушение графика движения общественного транспорта во Владивостоке связано с острой нехваткой водителей. Об этом заявили в муниципальном центре управления, пояснив, что автопредприятия не могут обеспечить плановый выпуск автобусов на маршруты из-за кадрового дефицита.
Как сообщили в управлении транспорта, текущий недовыпуск подвижного состава напрямую влияет на увеличение интервалов движения и приводит к задержкам. Основная причина — недостаточное количество водителей, готовых работать на маршрутах города.
Автотранспортные предприятия ведут активную работу по поиску и привлечению новых кадров, однако процесс трудоустройства идёт медленно. В ведомстве подчеркнули, что повлиять на скорость закрытия вакансий административно не представляется возможным.
«При полном штате водительского состава количество транспорта полностью удовлетворит потребность в перевозке пассажиров», — отметили в МЦУ.
Таким образом, проблема носит не технический, а кадровый характер. Пока ситуация не нормализуется, пассажирам придётся учитывать возможные задержки при планировании поездок.