Во Владивостоке автобусы задерживаются из-за острой нехватки водителей

Нарушение графика движения общественного транспорта во Владивостоке связано с острой нехваткой водителей. Об этом заявили в муниципальном центре управления, пояснив, что автопредприятия не могут обеспечить плановый выпуск автобусов на маршруты из-за кадрового дефицита.