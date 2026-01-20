Ричмонд
Ростовчанин угнал машину, которую ремонтировал, и попал в ДТП

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, угнавшего машину, которую ему доверили на ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли кражу автомобиля по необычному сценарию. В отдел полиции обратилась женщина с заявлением об угоне ее автомобиля марки «Киа Рио». Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.

В ходе розыска сотрудники дорожно-патрульной службы задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ростовчанин, ранее уже судимый за нарушения ПДД.

Как выяснилось, женщина доверила свою машину этому мужчине для проведения ремонта. Воспользовавшись доступом к автомобилю, дончанин угнал его и отправился кататься по городу. Его поездка закончилась ДТП, на месте которого он и был задержан полицией.

В отношении ростовчанина составили административные протоколы. Мужчина задержан.

