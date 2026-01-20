Как новосибирцы выживают с травмами в разгар гололёда

Прибыв по указанному адресу, пара столкнулась с огромной очередью. Прождав несколько часов, они узнали, что врач ведет прием только до 20:00, после чего учреждение закрывается, а оставшихся людей снова отправляют в травмпункт 34-й больницы. Более того, выяснилась специфика работы этого отделения: прием осуществляется по схеме «первичный осмотр — рентген — повторный прием». Однако на практике оказалось, что к врачу на первичный прием за несколько часов никто не попал. А попали к нему уже прошедшие рентген на вторичный осмотр.