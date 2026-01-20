Как новосибирцы выживают с травмами в разгар гололёда

В Новосибирске сложная ледовая обстановка привела к резкому росту травматизма среди горожан. По официальным данным регионального министерства здравоохранения, только за первые две недели января из-за падений на льду пострадали более двухсот человек. Если в период с 1 по 7 января было зарегистрировано 95 случаев, то на следующей неделе, с 8 по 14 января, число обращений в медучреждения возросло до 120.
Личная история семьи нашего корреспондента стала иллюстрацией проблем, с которыми сталкиваются новосибирцы, решившие обратиться в травматологические службы города.
Вечером 19 января около собственного дома поскользнулась и сильно травмировала ногу Евгения Выхристова. С болью, не позволявшей идти, ей и молодому человеку пришлось вызывать такси до ближайшего травмпункта на базе 34-й больницы. Но там их ожидало первое разочарование: оказалось, что первичный осмотр в этом пункте ведется только с 8 часов вечера, а в утреннее время пациентов перенаправляют в травмпункт 16-й поликлиники..
Прибыв по указанному адресу, пара столкнулась с огромной очередью. Прождав несколько часов, они узнали, что врач ведет прием только до 20:00, после чего учреждение закрывается, а оставшихся людей снова отправляют в травмпункт 34-й больницы. Более того, выяснилась специфика работы этого отделения: прием осуществляется по схеме «первичный осмотр — рентген — повторный прием». Однако на практике оказалось, что к врачу на первичный прием за несколько часов никто не попал. А попали к нему уже прошедшие рентген на вторичный осмотр.
Приняв решение вернуться в первоначальный травмпункт, Евгения и ее спутник снова оказались в длинной очереди. Только здесь врач смог провести осмотр и, заподозрив перелом голеностопа, направил на рентген. После проведения исследования началась очередная волокита: у травматолога и рентгенолога возникли разногласия в диагнозе. В результате часового обсуждения был вынесен вердикт о сильном ушибе с подозрением на порванные связки, но не о переломе.
Завершился этот многодневный марафон оформлением документов. Оказалось, что врачи травмпункта больницы № 34 не имеют права выписывать листки нетрудоспособности. Пострадавшей лишь выдали рекомендации и справку, а для оформления больничного направили в поликлинику № 11, к которой она прикреплена по месту жительства. Уже на следующий день, передвигаясь на костылях, Евгения отправилась за официальным документом.