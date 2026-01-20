Ричмонд
В Новосибирске утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Рособрнадзор официально установил минимальные пороговые баллы Единого государственного экзамена на 2026 год — требования уже действуют для всех выпускников, в том числе в Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Для получения школьного аттестата выпускникам достаточно набрать не менее 24 баллов по русскому языку и сдать математику базового уровня. Однако для поступления в высшие учебные заведения требования выше: минимальный балл по русскому языку составляет 36.

Среди предметов по выбору самый высокий порог установлен по обществознанию — 42 балла. Далее следуют информатика (40), география (37), а также биология, физика и химия — по 36 баллов. Минимальный балл по истории и литературе составляет 32, по профильной математике — 27, по иностранным языкам — 22 балла.

Установленные значения будут использоваться при проведении ЕГЭ и приёмной кампании 2026 года.