В Новосибирске утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Для получения школьного аттестата выпускникам достаточно набрать не менее 24 баллов по русскому языку и сдать математику базового уровня. Однако для поступления в высшие учебные заведения требования выше: минимальный балл по русскому языку составляет 36.
Среди предметов по выбору самый высокий порог установлен по обществознанию — 42 балла. Далее следуют информатика (40), география (37), а также биология, физика и химия — по 36 баллов. Минимальный балл по истории и литературе составляет 32, по профильной математике — 27, по иностранным языкам — 22 балла.
Установленные значения будут использоваться при проведении ЕГЭ и приёмной кампании 2026 года.