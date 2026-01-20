В Новосибирске утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Среди предметов по выбору самый высокий порог установлен по обществознанию — 42 балла. Далее следуют информатика (40), география (37), а также биология, физика и химия — по 36 баллов. Минимальный балл по истории и литературе составляет 32, по профильной математике — 27, по иностранным языкам — 22 балла.